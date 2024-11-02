Трамп предсказал США новую Великую депрессию в случае победы Харрис

«Если Камала победит, то от начала экономической депрессии в духе 1929 года вас [сегодня] отделяют три дня. Я уверен в этом», — сказал он, выступая перед сторонниками в городе Гастония (штат Северная Каролина). Трамп добавил, что при нынешней администрации инфляция «порвала на куски» некогда сильную американскую экономику.