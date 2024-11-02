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Кабмин выделит до 48 млн рублей пострадавшим из-за атаки ВСУ на Курскую область

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направит дополнительно до 48,4 млн рублей на выплаты жителям Курской области, пострадавшим в результате атаки ВСУ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования до 48 360 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам», — говорится в документе.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.