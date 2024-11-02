Кабмин выделит до 48 млн рублей пострадавшим из-за атаки ВСУ на Курскую область

«Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования до 48 360 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам», — говорится в документе.