WP: Европа готовится к смене курса США по Украине при возможной победе Трампа

«Европейские политики, которые пережили один срок Трампа на посту президента, говорят, что они более подготовлены ко второму. Они знают, какие дипломатические действия нужны, и готовят различные планы на случай непредвиденного развития событий в сфере безопасности и торговли, — говорится в публикации. — Однако, по их словам, готовность не устраняет опасений относительно лидера, который угрожал изменить НАТО, обещал наложить высокие пошлины на импорт и говорил, что выведет США из Парижского соглашения по климату».