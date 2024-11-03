Вячеслав Федорищев: «Крылья Советов» будем поддерживать

Ключевое. «Крылья Советов» будем поддерживать, создавать все необходимые условия, чтобы команда могла бороться за высокие места в РПЛ. Сейчас задача — быть в восьмерке. В будущем клуб должен претендовать на более высокие позиции. Для этого у «Крыльев» есть и будет соответствующее финансирование. Да, снижаем объём бюджетных средств, но при этом увеличиваем объём спонсорской поддержки.