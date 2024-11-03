Суд в Турции постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле

Гражданин РФ, задержанный в Турции за нарушение тайны личной жизни, депортирован из страны, сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял турецкий суд.
«Генеральное консульство находилось в тесном контакте с родственниками указанного гражданина и оказывало необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий», — рассказали агентству в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Россиянин покинул Турцию в субботу. Дипломаты уточнили, что речь идёт об «административном выдворении».
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга во время отдыха в Стамбуле сделал фото в метро. Речь шла о надписи на стекле, однако рядом находились люди. В Турции фотографирование местных жителей без их согласия запрещено.
Россиянина задержали за нарушение частной жизни. Помимо этого, одна из пассажирок заявила о «признаках сексуального домогательства».
Турецкий суд приговорил гражданина РФ к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно.