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Суд в Турции постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле

Житель Санкт-Петербурга во время отдыха в Стамбуле сделал фото в метро.
Источник: AP 2024

Гражданин РФ, задержанный в Турции за нарушение тайны личной жизни, депортирован из страны, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял турецкий суд.

«Генеральное консульство находилось в тесном контакте с родственниками указанного гражданина и оказывало необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий», — рассказали агентству в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

Россиянин покинул Турцию в субботу. Дипломаты уточнили, что речь идёт об «административном выдворении».

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга во время отдыха в Стамбуле сделал фото в метро. Речь шла о надписи на стекле, однако рядом находились люди. В Турции фотографирование местных жителей без их согласия запрещено.

Россиянина задержали за нарушение частной жизни. Помимо этого, одна из пассажирок заявила о «признаках сексуального домогательства».

Турецкий суд приговорил гражданина РФ к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно.