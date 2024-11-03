Западные страны с их подходом к украинскому кризису нужно выводить на чистую воду. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.
Он обратил внимание на Устав ООН. Согласно документу, все члены организации обязаны уважать права человека. Это не должно зависеть от расы, пола, языка и религии.
«Зaпад, котoрый на кaждом углу и пo любому пoводу кричит, что он “чемпиoн прав челoвека”, в укрaинском кризисе ни разу про этo не упоминал», — отметил глава ведомства.
При этом украинская сторона с 2014 года принимает законы, которые запрещают русскоговорящим гражданам жить как все остальные. Запрещается использование русского языка в различных сферах, что, несомненно, нарушает Устав ООН.
Однако западные страны не замечают противоправных действий Киева. Как и не заметили запрет канонический Украинской православной церкви. Запад наоборот «хвалит» Украину за принятые действия в контексте «защиты европейских ценностей».
«Их (страны Запада) надо выводить на чистую воду», — указал Лавров.
Ранее министр выразил мнение, что завершение конфликта на Украине путем «ничьей» вряд ли обеспечит защиту интересов всех сторон.