В России упростят порядок перевода пенсионных накоплений

«Для самих граждан процесс подачи и подписания заявления через ЕПГУ должен быть простым и понятным, подобно тому, как это происходит сейчас с другими государственными услугами», — отметили в ведомстве, передают «Известия». Это изменение направлено на упрощение доступа к услугам и повышение их доступности, особенно для жителей отдаленных районов.