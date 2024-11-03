В России упростят порядок перевода пенсионных накоплений

Теперь россияне могут упростить процесс управления своими пенсионными накоплениями через портал «Госуслуги». Согласно новым правилам, гражданам будет достаточно подать электронное заявление для перевода средств между Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщили в Минфине.
«Для самих граждан процесс подачи и подписания заявления через ЕПГУ должен быть простым и понятным, подобно тому, как это происходит сейчас с другими государственными услугами», — отметили в ведомстве, передают «Известия». Это изменение направлено на упрощение доступа к услугам и повышение их доступности, особенно для жителей отдаленных районов.
Кроме того, переход на электронный формат с использованием усиленной электронной подписи, сертифицированной Минцифры России, устраняет необходимость личного посещения офисов. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями или проживающих в удаленных регионах. Эксперты считают этот шаг значительным улучшением в системе управления пенсионными накоплениями, пишет газета.
Начиная с 1 ноября российские граждане, чей доход не превышает 80 тысяч рублей, получили возможность увеличить размер будущих пенсионных выплат на 7,5−8% от их зарплаты благодаря участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Экономист Александр Абрамов отметил, что в рамках программы участникам будет выплачиваться по три тысячи рублей ежемесячно в течение десяти лет от государства в виде софинансирования.