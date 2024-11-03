В Молдавии начинается второй тур президентских выборов

Ход голосования
В Молдавии и за ее пределами откроют 2219 избирательных участков. Из них 231 участок — за границей. Избирательные участки откроются в 7.00 (8.00 по мск) и закроются в 21.00 (22.00 по мск). Право голосовать имеют все граждане Молдавии с 18 лет.
Согласно местному законодательству, баллотироваться в президенты может гражданин Молдавии, достигший 40 лет и проживающий в стране на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком. Власти на выборах президента внедрили новшество — голосование по почте. Однако воспользоваться этой возможностью смогут не все, а только жители США, Канады, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Ни одна организация не подавала заявку на проведение exit poll.
Участники
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Прогнозы экспертов
По мнению ряда молдавских политологов, после итогов первого тура есть вероятность, что в стране поменяется президент.
«Расклад для Санду не очень удачный. Есть вероятность, и она довольно велика, что она может проиграть выборы. И это катастрофически скажется на власти, на ее шансах продолжить правление страной. Это коснется и самой власти, и судеб многих людей из ее окружения, которые останутся не у дел, останутся “у разбитого корыта”. Поэтому ставки очень высоки. В такой ситуации власть использует раздор в обществе как элемент достижения своих политических целей», — считает политический эксперт Корнелий Чуря.
Молдавский политолог Александр Кориненко в разговоре с корреспондентом РИА Новости выразил мнение, что Санду в первом туре показала свой максимум, и у ее оппонента Александра Стояногло есть хорошие шансы на победу во втором туре.
«На момент первого тура выборов социологи пророчили Стояногло не больше 13%. Но он показал отличный результат, тем самым собрав голоса протестного электората. Тут сыграл большую роль антирейтинг Майи Санду — единственное, в чем не ошиблись молдавские социологи, отмечая у Санду антирейтинг в 60%. И в целом мы убедились, что это правда. Если так, то уже во втором туре ей не откуда брать проценты. То есть в первом туре она показала свой максимум. Так что у господина Стояногло очень хорошие шансы», — пояснил Кориненко.