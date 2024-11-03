В Молдавии начинается второй тур президентских выборов

«Расклад для Санду не очень удачный. Есть вероятность, и она довольно велика, что она может проиграть выборы. И это катастрофически скажется на власти, на ее шансах продолжить правление страной. Это коснется и самой власти, и судеб многих людей из ее окружения, которые останутся не у дел, останутся “у разбитого корыта”. Поэтому ставки очень высоки. В такой ситуации власть использует раздор в обществе как элемент достижения своих политических целей».