«Выйдут наружу». В Британии предупредили Европу о критической угрозе

«Враждебность, взаимная подозрительность и страх выходят наружу в Европе, и в итоге мы окажемся в ситуации, подобно той, которая у нас была во время холодной войны», — выразил мнение эксперт.
По его словам, ситуация в Европе стала очень опасной и непредсказуемой, а населению впервые за более чем 30 лет приходится беспокоиться о полномасштабной войне в свете проводимой западными государствами ремилитаризации общества.
«Это будет абсолютная во всех смыслах катастрофа. Геополитическая катастрофа. Экономическая и социальная катастрофа», — добавил он.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете «неядерного сдерживания», который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности «Томагавк». При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как «абсолютно невыполнимую». В свою очередь, Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что «между партнерами нет ничего конфиденциального».
В пятницу глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что клятвы США и ЕС поддерживать Киев «сколько потребуется» для «победы над Россией» выглядят все более абсурдными. При этом в победу Украины на Западе уже давно никто не верит, а все заявления о ней похожи на бессильные заклинания, добавил сенатор.