«Выйдут наружу». В Британии предупредили Европу о критической угрозе

Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете «неядерного сдерживания», который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности «Томагавк». При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как «абсолютно невыполнимую». В свою очередь, Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что «между партнерами нет ничего конфиденциального».