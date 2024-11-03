Изображения украинских бизнесменов появились на фресках собора в Луцке

Ранее правительство Украины утвердило продажу Объединенной горно-химической компании (ОГХК), которая является самым крупным в стране заводом по добыче титановых руд и одним из самых больших в мире. Завод был продан в ходе аукциона по приватизации ОГХК за 4 млрд гривен (97 млн долларов).