Власти Аргентины обвинили Моралеса в торговле людьми

Аргентинские власти после заявления Боливии обвинили бывшего президента страны Эво Моралеса в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними. Такое заявление сделала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.
В Боливии было возбуждено уголовное дело против политика по факту совращения малолетних. Предполагается, что Моралес жил с четырьмя несовершеннолетними девушками в тот момент, когда находился в Аргентине, предоставившей ему политическое убежище.
«15 дней назад министерство подало иск в суд о возможной торговле людьми и сексуальном насилии», — добавила Буллрич.
Ранее сообщалось, что власти Боливии подозревают экс-лидера в растлении несовершеннолетней. Она родила от него ребенка и записала в свидетельство о рождении фамилию Моралеса.