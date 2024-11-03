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Власти Аргентины обвинили Моралеса в торговле людьми

Такое же обвинение ранее выдвинула Боливия.

Источник: Аргументы и факты

Аргентинские власти после заявления Боливии обвинили бывшего президента страны Эво Моралеса в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними. Такое заявление сделала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

В Боливии было возбуждено уголовное дело против политика по факту совращения малолетних. Предполагается, что Моралес жил с четырьмя несовершеннолетними девушками в тот момент, когда находился в Аргентине, предоставившей ему политическое убежище.

«15 дней назад министерство подало иск в суд о возможной торговле людьми и сексуальном насилии», — добавила Буллрич.

Ранее сообщалось, что власти Боливии подозревают экс-лидера в растлении несовершеннолетней. Она родила от него ребенка и записала в свидетельство о рождении фамилию Моралеса.