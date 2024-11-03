Замглавы Владивостока Ляйфер получил 7,5 лет колонии строгого режима

«Представитель прокуратуры Приморского края поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Ляйфера. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 33, п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ», — сказано в релизе надзорного ведомства.
На суде установили, что Ляйфер, занимая должность замдиректора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, в декабре 2018 года получил от строительной компании взятку в размере 300 тысяч рублей за беспрепятственное предоставления в аренду зумельного участка площадью 10 тысяч квадратных метров на районе улице Жигура в дальневосточной столице.
С ноября по январь 2021 года Ляйфер, будучи уже замглавы Владивостока, убедил начальника Управления муниципальной собственностью города принять незаконное решение о предоставлении в общую долевую собственность граждан земельный участок площадью свыше девяти тысяч квадратных метров на сопке Шошина на льготных условиях, чем нанес ущерб бюджету городского округа на сумму более миллиона рублей.
Суд назначил Ляйферу наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колони строгого режима со штрафов в три миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на четыре года.