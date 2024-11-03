Замглавы Владивостока Ляйфер получил 7,5 лет колонии строгого режима

На суде установили, что Ляйфер, занимая должность замдиректора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, в декабре 2018 года получил от строительной компании взятку в размере 300 тысяч рублей за беспрепятственное предоставления в аренду зумельного участка площадью 10 тысяч квадратных метров на районе улице Жигура в дальневосточной столице.