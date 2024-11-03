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Меркурис: население стран Запада возвращается в эпоху холодной войны

Европа стала очень опасной, а также непредсказуемой.

Население западных государств возвращается в «состояние» эпохи холодной войны, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

Он выразил мнение, что черты данной эпохи в настоящее время проявляются «всё ярче».

«Враждебность, взаимная подозрительность и страх выходят наружу в Европе, и в итоге мы окажемся в ситуации, подобно той, которая у нас была во время холодной войны», — сказал Меркурис.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Меркурис подчеркнул, что Европа стала очень опасной, а также непредсказуемой. Жителям приходится беспокоиться из-за возможного полномасштабного конфликта. Он уточнил, что это связано с тем, что Запад занимается ремилитаризацией общества.

Ранее Меркурис заявил, что Соединённые Штаты хотят, чтобы Вооружённые силы Украины «выстояли» до инаугурации нового президента.

ЕС