В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных

Так, 29 октября Трампу в среднем предсказывали победу 63%, но к воскресенью поддержка снизилась до 56.7%. А вот у Харрис за последние дни этот показатель растет. Если во вторник на нее ставили в среднем 37%, то на воскресенье цифра выросла до 43%, следует из данных портала-агрегатора Election Betting Odds.
Если рассматривать крупнейшие платформы в отдельности, то на Polymarket на выборы поставлено почти 3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа упали до 58.6% за последние дни. В Харрис по состоянию на воскресенье верят 41.3%.
На платформе Kalshi, где на кандидатов в президенты США в совокупности поставлено почти 162 миллиона долларов, в победу Трампа верят 55%, что по сравнению с 29 октября является падением почти в 10 процентных пунктов. В победу вице-президента верят 45%, это прирост почти в 10 процентных пунктов по сравнению со вторником.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.