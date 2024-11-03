В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных

Так, 29 октября Трампу в среднем предсказывали победу 63%, но к воскресенью поддержка снизилась до 56.7%. А вот у Харрис за последние дни этот показатель растет. Если во вторник на нее ставили в среднем 37%, то на воскресенье цифра выросла до 43%, следует из данных портала-агрегатора Election Betting Odds.