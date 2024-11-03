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WP: США опасаются «зарубежного вмешательства» в ходе выборов президента

Администрация президента США Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти готовятся к зарубежному вмешательству в ходе избирательного процесса нового президента. Подробности сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным СМИ, опасным периодом считается промежуток между днем выборов 5 ноября и инаугурацией следующего президента 20 января 2025 года. Администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности.

Власти боятся, что иностранные государства попытаются «дестабилизировать» ситуацию в США. В число стран, «вмешательства» которых Пентагон опасается, включены Иран, КНДР, Россия и Китай.

Ранее сообщалось, что в США резко увеличилось количество состоятельных граждан, которые хотят покинуть страну на время или после выборов. Происходит это не только из-за растущих налогов для богатых, но и из-за страха политических потрясений и насилия.