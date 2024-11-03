«В чем смысл?» В США раскрыли стратегию ВСУ при победе Трампа

По мнению аналитика, процесс распада ВСУ может начаться уже в ноябре, сразу после голосования в США. При этом даже победа действующего вице-президента Камалы Харрис не сможет продлить сопротивление Украины, несмотря на более благосклонное отношение к Киеву самой Харрис. При победе демократов ВСУ рискуют не капитулировать до конца весны.