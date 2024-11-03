«В чем смысл?» В США раскрыли стратегию ВСУ при победе Трампа

«Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: “В чем тогда смысл?”, — заявил он.
По мнению аналитика, процесс распада ВСУ может начаться уже в ноябре, сразу после голосования в США. При этом даже победа действующего вице-президента Камалы Харрис не сможет продлить сопротивление Украины, несмотря на более благосклонное отношение к Киеву самой Харрис. При победе демократов ВСУ рискуют не капитулировать до конца весны.
«Ситуация крайне противоречивая и непредсказуемая, и это беспокоит всех», — заключил Макговерн.
Выборы главы государства США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп. Республиканец неоднократно обещал достичь урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. Харрис, в свою очередь, заверяла, что продолжит курс администрации действующего президента Джо Байдена по всемерной поддержке Киева.