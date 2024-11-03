«Похитили и казнили». В США разгорелся предвыборный скандал из-за белки

Как сообщает агентство Associated Press, хозяин Арахиса Джек Лонго подобрал белку семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Позднее мужчина создал в социальной сети Instagram* аккаунт животного, на который подписались более 500 тысяч пользователей. В среду сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли Арахиса и жившего у Лонго енота Фреда, после чего обоих животных усыпили в целях профилактики бешенства. В департаменте охраны природы сослались на неоднократные жалобы на незаконное содержание диких животных. По данным AP, в штате запрещено держать изъятых из природы зверей без особой лицензии.