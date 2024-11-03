«Похитили и казнили». В США разгорелся предвыборный скандал из-за белки

Как сообщает агентство Associated Press, хозяин Арахиса Джек Лонго подобрал белку семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Позднее мужчина создал в социальной сети Instagram* аккаунт животного, на который подписались более 500 тысяч пользователей. В среду сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли Арахиса и жившего у Лонго енота Фреда, после чего обоих животных усыпили в целях профилактики бешенства. В департаменте охраны природы сослались на неоднократные жалобы на незаконное содержание диких животных. По данным AP, в штате запрещено держать изъятых из природы зверей без особой лицензии.
«Превысившее полномочия государство похитило и казнило белку-сироту», — прокомментировал инцидент миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
В другом посте предприниматель также выразил мнение, что государству не следует вмешиваться в личные дела владельцев животных.
При этом сторонники Республиканской партии США превратили вопрос об эвтаназии белки в политический из-за того, что штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом Демократической партии. Так, актер Шон Магуайр раскритиковал демократическое правительство штата за недостаточное внимание к убийцам и грабителям. Сын кандидата в президенты Трампа Дональд Трамп-младший, в свою очередь, обвинил демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.
«Может быть, убийство Арахиса станет катализатором реальных изменений в приоритетах нашего правительства», — заявил он.
Усыпление белки уже стало превращаться в очередной элемент кампании Дональда Трампа накануне президентских выборов. В частности, Маск заявил, что кандидат спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал выиграть выборы ради Арахиса.
Выборы главы государства США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.