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Киев запросил списки пленных ВСУ, которых готова обменять Россия

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Киев якобы «всегда готов к проведению обменов военнопленными».

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона попросила предоставить списки военнопленных ВСУ, которых Россия готова обменять. Такое заявление сделал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Он озвучил предложение после слов уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она обратила внимание, что киевский режим политизирует процесс обмена военнопленными.

«Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан», — указал Лубинец.

Он добавил, что Киев готов к проведению очередного обмена пленными.

Ранее сообщалось, что аппарат Москальковой неоднократно связывался с украинскими представителями. Российская сторона просила активизировать процесс обмена военными, но он из-за украинских властей проходит «тяжело и медленно».