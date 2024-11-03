Киев запросил списки пленных ВСУ, которых готова обменять Россия

Украинская сторона попросила предоставить списки военнопленных ВСУ, которых Россия готова обменять. Такое заявление сделал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.
Он озвучил предложение после слов уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она обратила внимание, что киевский режим политизирует процесс обмена военнопленными.
«Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан», — указал Лубинец.
Он добавил, что Киев готов к проведению очередного обмена пленными.
Ранее сообщалось, что аппарат Москальковой неоднократно связывался с украинскими представителями. Российская сторона просила активизировать процесс обмена военными, но он из-за украинских властей проходит «тяжело и медленно».