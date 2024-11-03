Свыше 75 млн граждан США проголосовали на выборах досрочно

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Более 75 млн американских граждан проголосовали досрочно на президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу вечером Университетом штата Флорида.