Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане

«Новый телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports и American Thinker показывает, что если бы выборы проводились сегодня, 49% вероятных избирателей в Мичигане проголосовали бы за Харрис, а 48% — за Трампа. 1% говорит, что проголосовал бы за другого кандидата, а 2% пока не определились», — говорится в опросе.