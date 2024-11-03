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Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис впервые за последние два месяца обошла своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в колеблющемся штате Мичиган, от которого в том числе будет зависеть исход выборов, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports и консервативного издания American Thinker.

Источник: Reuters

«Новый телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports и American Thinker показывает, что если бы выборы проводились сегодня, 49% вероятных избирателей в Мичигане проголосовали бы за Харрис, а 48% — за Трампа. 1% говорит, что проголосовал бы за другого кандидата, а 2% пока не определились», — говорится в опросе.

В последнем опросе по Мичигану, опубликованном 17 октября, у кандидатов была ничья в 48%. Такой же результат был выявлен в сентябре, отмечает Rasmussen.

Опрос проводился среди 908 возможных избирателей с октября 24 по 1 ноября. Предел погрешности составляет 3 процентных пункта.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.