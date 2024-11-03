Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане

«Новый телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports и American Thinker показывает, что если бы выборы проводились сегодня, 49% вероятных избирателей в Мичигане проголосовали бы за Харрис, а 48% — за Трампа. 1% говорит, что проголосовал бы за другого кандидата, а 2% пока не определились», — говорится в опросе.
В последнем опросе по Мичигану, опубликованном 17 октября, у кандидатов была ничья в 48%. Такой же результат был выявлен в сентябре, отмечает Rasmussen.
Опрос проводился среди 908 возможных избирателей с октября 24 по 1 ноября. Предел погрешности составляет 3 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.