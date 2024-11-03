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«Выбирайте яд». В США выступили со срочным обращением к Трампу

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х напомнил избирателям про «антивоенную» политику нынешнего кандидата в президенты США Дональда Трампа. В период его первого президентского срока он был не таким миролюбивым, каким пытается казаться теперь.

Источник: AP 2024

В время своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов. При этом, по мнению республиканца, победа Камалы Харрис на выборах США угрожает военным конфликтом с Россией.

Эксперт Шрайвер отметил, что во время пребывания Трампа на посту президента на территории Украины было построено несколько секретных баз и лабораторий по производству биологического оружия, а в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

«Второе президентство Трампа в геополитическом и военном плане будет как минимум таким же безрассудным, как и первое», — предположил эксперт.

При этом он добавил, что президентство Харрис будет ничем не лучше и приведет к аналогичным результатам.

«Выбирайте яд», — резюмировал эксперт за два для до выборов главы Белого дома.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.