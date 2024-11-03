«Положить конец». В США оценили подход Трампа в отношениях с Путиным

В время своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов. При этом, по мнению республиканца, победа Камалы Харрис на выборах США угрожает военным конфликтом с Россией. По словам его соратника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и предоставление Москве гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.