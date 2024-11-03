«Положить конец». В США оценили подход Трампа в отношениях с Путиным

«Трамп давно хотел, чтобы, во-первых, у него были хорошие отношения с Россией и Путиным в частности, во-вторых, положить конец конфликту на Украине и, в-третьих, сократить обязательства США перед Европой. Это инстинктивные вещи, которые Трамп хочет сделать», — выразил мнение профессор.
По его словам, такой подход Трампа полностью отличается от политики Камалы Харрис, которая, в случае победы на выборах, продолжит политику Байдена, поддерживая Украину и оставаясь глубоко антагонистичной по отношению к Путину.
В время своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов. При этом, по мнению республиканца, победа Камалы Харрис на выборах США угрожает военным конфликтом с Россией. По словам его соратника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и предоставление Москве гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.