В Москве началось голосование на выборах президента Молдавии

В Молдавии второй тур голосования стартует в 08:00 мск.
2 ноября в Молдавии перед вторым туром выборов президента был объявлен День тишины.
При этом сообщалось, что нескольких членов избиркомов в Молдавии временно отстранили от работы.
Второй тур голосования на выборах президента Молдавии начался в Москве. Избирательные участки находятся в посольстве страны в российской столице.
В Молдавии второй тур голосования стартует в 08:00 мск.
2 ноября в Молдавии перед вторым туром выборов президента был объявлен День тишины.
При этом сообщалось, что нескольких членов избиркомов в Молдавии временно отстранили от работы.