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В Москве началось голосование на выборах президента Молдавии

Второй тур голосования на выборах президента Молдавии начался в Москве. Избирательные участки находятся в посольстве страны в российской столице.

В Молдавии второй тур голосования стартует в 08:00 мск.

2 ноября в Молдавии перед вторым туром выборов президента был объявлен День тишины.

При этом сообщалось, что нескольких членов избиркомов в Молдавии временно отстранили от работы.