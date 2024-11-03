МИД Турции назвал необходимое условие урегулирования конфликта на Украине

По мнению министра, усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. «Обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте, поиски точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются», — сказал он, говоря о диалоге, который ведет с ними Турция.