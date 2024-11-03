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МИД Турции назвал необходимое условие урегулирования конфликта на Украине

Глава ведомства Хакан Фидан считает, что таким условием должно стать «сохранение территориальной целостности».

Источник: AP 2024

СТАМБУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Справедливое урегулирование украинского конфликта необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем. Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — сказал Фидан в интервью газете Hurriyet.

По мнению министра, усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. «Обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте, поиски точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются», — сказал он, говоря о диалоге, который ведет с ними Турция.

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