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Медведев заявил, что Трамп не остановит конфликт на Украине

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не сможет остановить военные действия на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Подуставший Трамп, выдающий банальности типа “Я предложу сделку” и “У меня отличные отношения с…”, также будет вынужден соблюдать все системные правила», — написал политик в своём Telegram-канале.

Кроме того, Медведев отметил, при попытке остановить боевые действия Трампа может ждать судьба Кеннеди.

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK», — сказал Медведев.

Также он подчеркнул, что у России нет повода для завышенных ожиданий от выборов президента США.

Ранее Медведев заявил, что российский лидер Владимир Путин в случае, если с ним свяжется Трамп по вопросу урегулирования на Украине, может предложить американцу согласиться на капитуляцию Киева.

Медведев Дмитрий