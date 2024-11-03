Медведев заявил, что Трамп не остановит конфликт на Украине

«Подуставший Трамп, выдающий банальности типа “Я предложу сделку” и “У меня отличные отношения с…”, также будет вынужден соблюдать все системные правила», — написал политик в своём Telegram-канале.
Кроме того, Медведев отметил, при попытке остановить боевые действия Трампа может ждать судьба Кеннеди.
«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK», — сказал Медведев.
Также он подчеркнул, что у России нет повода для завышенных ожиданий от выборов президента США.
Ранее Медведев заявил, что российский лидер Владимир Путин в случае, если с ним свяжется Трамп по вопросу урегулирования на Украине, может предложить американцу согласиться на капитуляцию Киева.