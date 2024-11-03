В Молдавии стартовал второй тур выборов президента страны

Воскресным утром 3 ноября граждане Молдавии начинают приходить на избирательные участки, чтобы определить будущего главу государства. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиции Александр Стояногло. В Молдавии позиционируют противостояние кандидатов как чуть ли не выбор между Западом и Россией. При этом опросы склоняются в пользу прозападного политика. Чего ждать от выборов и в чем разница между Санду и Стояногло — в материале «Газеты.Ru».