В Молдове стартовал второй тур выборов президента

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В воскресенье, третьего ноября, проходит второй тур выборов президента, граждане Республики Молдова изберут главу государства на следующие четыре года.
Участки для голосования начали работу в 7.00 и будут открыты до 21.00. Всего Центризбирком организует 2219 пунктов для голосования, из которых 1988 будут действовать на территории Молдовы, в 30 из них смогут проголосовать избиратели Левобережья Днестра. За рубежом будет работать 231 избирательный участок в 37 странах.
В четверг вечером завершилось голосование по почте, которое на нынешних выборах проходит впервые на тестовой основе. По почте проголосовали 1447 избирателей из 1809 предварительно зарегистрированных. Все они отправили в срок конверты с бюллетенем, которые 31 октября к 18.00 по местному времени поступили на три участка для голосования в Канаде, США и Швеции. По информации ЦИК, на участок в Оттаве (Канада) прибыло 436 конвертов с бюллетенями, в Вашингтоне, округ Колумбия (США) — 790, в Стокгольме (Швеция) — 221 конверт.
В избирательном бюллетене указаны два кандидата, их имена расположены в порядке уменьшения количества голосов, полученных в первом туре:
Майя Санду, баллотирующаяся от партии «Действие и солидарность» (PAS);
Александр Стояногло, кандидатуру которого выдвинула Партия социалистов Республики Молдова.
За ходом второго тура голосования будут следить 2424 национальных и международных наблюдателя, аккредитованных ЦИК.
На завтрашних избиратели смогут проголосовать, предъявив один из следующих документов:
удостоверение личности гражданина Молдовы, подтверждающее место жительства или временное место жительства на территории избирательного участка;
временное удостоверение личности с указанием гражданства Республики Молдова, места жительства или временного проживания владельца;
паспорт гражданина Молдовы, в том числе с истекшим сроком годности.
Студенты и учащиеся могут голосовать на любом избирательном участке в населенном пункте, где они учатся, при предъявлении студенческого/ученического удостоверения, выданного учебным заведением, и удостоверения личности.
Первый тур президентских выборов в республике состоялся 20 октября. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов: нынешний президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Ни один из указанных претендентов не смог преодолеть избирательную планку в 50% голосов. Электоральную гонку во втором туре продолжили Александр Стояногло и Майя Санду.