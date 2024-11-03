В Молдове стартовал второй тур выборов президента

В четверг вечером завершилось голосование по почте, которое на нынешних выборах проходит впервые на тестовой основе. По почте проголосовали 1447 избирателей из 1809 предварительно зарегистрированных. Все они отправили в срок конверты с бюллетенем, которые 31 октября к 18.00 по местному времени поступили на три участка для голосования в Канаде, США и Швеции. По информации ЦИК, на участок в Оттаве (Канада) прибыло 436 конвертов с бюллетенями, в Вашингтоне, округ Колумбия (США) — 790, в Стокгольме (Швеция) — 221 конверт.