Демешин: с коррупцией в Хабаровском крае нужно бороться всеми методами

Хабаровский край начинает сотрудничество с Ассоциацией антикоррупционных экспертов «Экспертиза», чтобы эффективнее бороться со взяточничеством в различных отраслях. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Как отметил глава края, коррупция по-прежнему остаётся имеющим место фактором в работе чиновников, с которым необходимо бороться всеми законными методами. Накануне он подписал договор о совместной работе с президентом ассоциации «Экспертиза» Александром Русецким. Цель сотрудничества — усилить меры по профилактике коррупции через более детальную проработку принимаемых документов и их анализ.
«Лишить коррупционные проявления самой основы, детально прорабатывая все документы, — такую задачу ставит президент России. И решение этой задачи у нас в приоритете», — подчеркнул Демешин.
Как обратил внимание губернатор, на поле борьбы с коррупцией важно наладить взаимодействие не только с правоохранительными органами, такими как МВД, ФСБ и прокуратура, но и с институтами гражданского общества. Ассоциация «Экспертиза», являющаяся одним из таких, активно разрабатывает методы антикоррупционной экспертизы, которые применяются не только для госслужащих, но и в государственных компаниях и организациях, ориентированных на региональные задачи.