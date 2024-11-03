Демешин: с коррупцией в Хабаровском крае нужно бороться всеми методами

Как обратил внимание губернатор, на поле борьбы с коррупцией важно наладить взаимодействие не только с правоохранительными органами, такими как МВД, ФСБ и прокуратура, но и с институтами гражданского общества. Ассоциация «Экспертиза», являющаяся одним из таких, активно разрабатывает методы антикоррупционной экспертизы, которые применяются не только для госслужащих, но и в государственных компаниях и организациях, ориентированных на региональные задачи.