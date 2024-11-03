В Турции заявили, что Асад не готов к диалогу с оппозицией в Сирии

«Что касается Сирии, то подлинный диалог должен вестись [властями] с сирийской оппозицией. Мы надеемся, что [президент Башар Асад] договорится со своей оппозицией. Однако, насколько мы понимаем, он и его партнеры не готовы к сделке с оппозицией и серьезной нормализации обстановки. На данный момент Асад и его партнеры, похоже, не готовы к решению определенных проблем», — сказал Фидан в интервью газете Hurriyet.