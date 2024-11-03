В Турции заявили, что Асад не готов к диалогу с оппозицией в Сирии

СТАМБУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Турция считает, что основой урегулирования в Сирии должно стать установление диалога между властями и оппозицией. Однако в Анкаре пока не видят готовности к этому со стороны президента Башара Асада, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
«Что касается Сирии, то подлинный диалог должен вестись [властями] с сирийской оппозицией. Мы надеемся, что [президент Башар Асад] договорится со своей оппозицией. Однако, насколько мы понимаем, он и его партнеры не готовы к сделке с оппозицией и серьезной нормализации обстановки. На данный момент Асад и его партнеры, похоже, не готовы к решению определенных проблем», — сказал Фидан в интервью газете Hurriyet.
«Турция хочет, чтобы власти и оппозиция установили политические рамки, о которых они могли бы договориться в обстановке деэскалации. Важно, чтобы власти вместе с оппозицией обеспечили безопасную и стабильную обстановку для своего народа», — добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью Hurriyet 1 ноября, что власти в Турции и Сирии подают сигналы о серьезной заинтересованности в возобновлении диалога, и Россия будет активно способствовать перезапуску этих переговоров.
С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года, на данный момент состоялась 21 встреча. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны — гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.
В октябре президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время рассчитывает на «конструктивные шаги» в вопросе нормализации отношений с Сирией. По словам Эрдогана, в Казани он попросил президента России Владимира Путина оказать содействие в том, чтобы президент Сирии Башар Асад ответил на призыв Анкары о нормализации отношений.