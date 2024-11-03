Эксперт оценил вероятность ничьей на выборах президента США

Чтобы стать президентом США, кандидату нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538. Таким образом, ничья возможна при счете 269−269.
«В целом это возможно, хотя вероятность этого крайне мала. Даже если они наберут равное число голосов электората, всё равно в силу разности штатов и населения, есть большая вероятность, что среди коллегии выборщиков у кого-то всё-таки будет перевес…, однако в общем (в случае “ничьи” — ред.) в январе будет решать Палата Представителей, всё, как прописано в конституции», — сказала она.
Эксперт отметила, что количество республиканцев и демократов в самой Палате Представителей может измениться, так как на 5 ноября также запланированы выборы в нижнюю палату парламента.
«Есть вероятность, что демократы сравняют счёт, хотя вероятность этого небольшая. Больше процентов вероятности, что республиканцы сохранят большинство в Палате Представителей и соответственно тогда они будут выбирать, и они выберут Трампа», — заключила она.
Эксперт добавила, что таких случаев в современной истории США не было.
В соответствии со второй статьёй частью первой пунктом три Конституции США, если ни один кандидат не набрал большинство голосов выборщиков, Палата Представителей выбирает президента и голосует по штатам, делегация от каждого штата имеет один голос. Кворум для таких выборов составляет ⅔ от общего числа штатов, а избранным считается набравший большинство голосов от общего числа штатов. В любом случае лицо, набравшее второе по числу голосов выборщиков место, становится вице-президентом. Но если двое и более лиц получили равное число голосов, Сенат избирает вице-президента, голосуя бюллетенями.