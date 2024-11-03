Эксперт оценил вероятность ничьей на выборах президента США

«В целом это возможно, хотя вероятность этого крайне мала. Даже если они наберут равное число голосов электората, всё равно в силу разности штатов и населения, есть большая вероятность, что среди коллегии выборщиков у кого-то всё-таки будет перевес…, однако в общем (в случае “ничьи” — ред.) в январе будет решать Палата Представителей, всё, как прописано в конституции», — сказала она.