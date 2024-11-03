Над Россией за ночь сбили 19 БПЛА. Военная операция, день 984-й

8:39 Взрывы произошли в Кировоградской области Украины, сообщает «Зеркало недели».

8:32 В подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения ряд объектов инфраструктуры, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

8:24 Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, а если попытается — его могут убить, как Кеннеди, заявил зампред Совбеза Р Дмитрий Медведев.

8:21 Страны Евросоюза готовятся к изменению курса США по поддержке Украины в случае победы Трампа на выборах, пишет The Washington Post. Желая подстраховаться, европейские чиновники постарались продвинуть помощь Киеву до выборов.

8:16 Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять. Это произошло слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что сейчас Киев «саботирует» процесс обмена.

8:12 Правительство России направит 48 млн руб. на выплаты пострадавшим в результате вторжения украинских сил в Курскую область, говорится в распоряжении кабмина. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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8:07 В Киеве ночью и утром произошли несколько взрывов. сообщают телеканалы ТСН и «Общественное».

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, два — над Белгородской и еще один — над Волгоградской.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 984-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.