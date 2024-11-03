В ЕАЭС хотят разработать проект для повышения финансовой грамотности трудящихся мигрантов

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Для повышения финансовой грамотности трудящихся мигрантов в ЕАЭС глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев предложил разработать пилотный проект. Об этом сообщили в пресс-службе Коллегии.
Председатель Коллегии ЕЭК провел рабочую встречу в Женеве с генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в миграционной сфере, в частности, по регулированию потоков трудовых ресурсов на евразийском пространстве.
«Предлагаем рассмотреть возможность разработки и запуска пилотного проекта, целью которого будет повышение финансовой грамотности трудящихся мигрантов в Евразийском экономическом союзе», — сказал Сагинтаев.
Было отмечено, что интерес для ЕЭК представляет международный опыт в области признания профессиональных навыков трудящихся мигрантов, основанных на сопоставимости квалификаций. Комиссия ежегодно составляет Перечень наиболее востребованных в странах Евразийского экономического союза должностей и профессий. К включенным в Перечень профессиям принимаются квалификационные требования.
Эми Поуп выразила заинтересованность в изучении указанного Перечня и подчеркнула, что необходимо использовать открывающиеся возможности для будущего взаимодействия в сфере занятости, в частности, по созданию специальной совместной программы.
Сагинтаев сообщил, что в этом году Комиссия присоединилась к работе Глобальной сети МОМ по разработке политики и стратегий по этичному найму. Кроме того, он отметил, что у Евразии высокая миграционная привлекательность и ЕАЭС заинтересован в сотрудничестве с Международной организацией по миграции.
По итогам встречи, стороны договорились актуализировать Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Международной организацией по миграции от 2013 года, а также условились продолжать рабочие контакты и развивать практическое взаимодействие.