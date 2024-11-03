В ЕАЭС хотят разработать проект для повышения финансовой грамотности трудящихся мигрантов

Сагинтаев сообщил, что в этом году Комиссия присоединилась к работе Глобальной сети МОМ по разработке политики и стратегий по этичному найму. Кроме того, он отметил, что у Евразии высокая миграционная привлекательность и ЕАЭС заинтересован в сотрудничестве с Международной организацией по миграции.