Букмекеры впервые назвали Трампа фаворитом президентских выборов в США

Среди простых, но не очень выгодных вариантов есть ставка от Ladbrokes, что Харрис все же наберет больше голосов чем Хиллари Клинтон восемь лет назад (1,12). А для любителей долгосрочных прогнозов (и таких же долгосрочных вложений средств) эта контора предлагает поставить на то, что в этом году выиграет Трамп, а в 2028 и 2032 годах — Рон Десантис. Коэффициент для такой ставки не столь уж и высокий — 26.