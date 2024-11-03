Букмекеры впервые назвали Трампа фаворитом президентских выборов в США

Дональд Трамп в третий раз участвует в президентских выборах, и букмекеры склоняются к тому, что именно он окажется победителем гонки. По их расчетам, вероятность выигрыша миллиардера и бывшего главы государства превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%.
Российские букмекеры пари на выборы не организуют: они могут принимать ставки только на спортивные события. Аналогичный запрет действует в США. Так что ставки на исход противостояния Харрис и Трампа принимают букмекерские конторы из ЕС, Великобритании, а также зарегистрированные в различных офшорах. Для пользователей из России их сайты, как правило, недоступны. Но сводные графики ставок букмекерских контор можно посмотреть на страницах агрегаторов, например Oddschecker или RealClearPolitics.
В 2020 году за день до выборов вероятность победы Джо Байдена они оценивали в 60−70%, Трампа — в 30−40%. А четырьмя годами ранее, по версии букмекеров, для республиканцев все было еще хуже. Вероятность того, что он возглавит Белый дом, оценивалась в районе 20% (Хиллари Клинтон — 80%). И именно те выборы Трамп выиграл.
Под занавес президентской кампании — 2024 букмекеры считают, что Трамп победит с вероятностью 60−64%.
Шансы кандидатов, выраженные в процентах, агрегаторы высчитывают на основе коэффициентов, которые выставляют беттинговые конторы с учетом сумм, поставленных на того или иного политика.
Из крупнейших игроков наименьший коэффициент на победу республиканца предлагают Betfair, Paddypower, Sky Bet — 1,57 (то есть каждый доллар, поставленный на него, может принести только 57 центов). Для сравнения: на Харрис у Betfair коэффициент 2,38 (ставка в доллар может дать прибыль $1,38).
Другие крупные игроки предлагают следующие коэффициенты:
- Bet 365: Трамп — 1,62, Харрис — 2,40;
- William Hill: Трамп — 1,67, Харрис — 2,3;
- 888: Трамп — 1,67, Харрис — 2,3;
- Ladbrokes: Трамп — 1,67, Харрис — 2,25;
- Livescore: Трамп — 1,63, Харрис — 2,3.
На что еще принимают ставки
Отдельно букмекеры принимают ставки на победителя в колеблющихся штатах. Ladbrokes, например, сомневается, что Трампу удастся выиграть и в Пенсильвании, и в Висконсине, и в Мичигане, и в Неваде (здесь предлагается коэффициент 2,62). При этом контора отдает ему Аризону, Джорджию и Новую Каролину (1,57).
Ирландская Paddy Power склоняется к тому, что голоса выборщиков Пенсильвании также достанутся Трампу (1,57). А вот если в ставку включать победу в Мичигане, то здесь Paddy Power в комбинации практически с любым штатом отдает предпочтение Харрис.
Существуют и маловероятные варианты, например, что Харрис выиграет в Пенсильвании, а Трамп все равно станет президентом (6,00 у Paddypower). Правда, в то, что Трамп выиграет в Пенсильвании, а Харрис станет президентом, та же контора верит еще меньше (8,0).
Наконец, у различных контор есть предложения, которые кажутся фантастическими, но в случае победы сулят серьезный выигрыш. Например, ставка умножится в 20 раз, если Трамп вдруг выиграет в штатах Калифорния или Нью-Йорк. В 51 раз — если Харрис победит во Флориде и в Техасе. Наконец, можно предположить, что Харрис победит во Флориде, а Трамп одновременно победит в Миннесоте. В таком случае выигрыш увеличится в 226 раз.
Среди простых, но не очень выгодных вариантов есть ставка от Ladbrokes, что Харрис все же наберет больше голосов чем Хиллари Клинтон восемь лет назад (1,12). А для любителей долгосрочных прогнозов (и таких же долгосрочных вложений средств) эта контора предлагает поставить на то, что в этом году выиграет Трамп, а в 2028 и 2032 годах — Рон Десантис. Коэффициент для такой ставки не столь уж и высокий — 26.
Наконец, есть и самый необычный вариант, что выборы выиграет третий кандидат, например социалистка Клаудиа де ла Круз или представительница «зеленых» Джилл Стейн. Здесь коэффициент — 1001.
Что не так с политическими прогнозами букмекеров
Эксперт Института охраны общественного здоровья Северо-Восточного университета в Бостоне Харри Левант, специализирующийся на игровых зависимостях, призывает все же не делать выводов об исходе голосования на основе коэффициентов букмекеров. «Одно из самых больших заблуждений в индустрии азартных игр заключается в том, что линии ставок предсказывают результаты, это вовсе не так», — говорит он.
Левант указывает, что оценка шансов на победу исходя из коэффициентов не учитывает тот факт, что сам букмекер в первую очередь заинтересован в получении прибыли. Конторы готовы «повышать шансы» Трампа и предлагать более выгодные коэффициенты на Харрис, чтобы заинтересовать новых клиентов, жаждущих легких денег. «Это не прогноз результата, это прогноз того, что им [букмекерам] нужно сделать, чтобы уравнение сработало и они получили свою прибыль», — уверен Левант.