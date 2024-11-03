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Букмекеры впервые назвали Трампа фаворитом президентских выборов в США

Букмекеры не очень верят в победу Камалы Харрис. Они считают, что в колеблющихся штатах больше наберет Дональд Трамп. Но точность прогнозов, основанных на ставках, не стоит преувеличивать.

Источник: Без источника

Дональд Трамп в третий раз участвует в президентских выборах, и букмекеры склоняются к тому, что именно он окажется победителем гонки. По их расчетам, вероятность выигрыша миллиардера и бывшего главы государства превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%.

Российские букмекеры пари на выборы не организуют: они могут принимать ставки только на спортивные события. Аналогичный запрет действует в США. Так что ставки на исход противостояния Харрис и Трампа принимают букмекерские конторы из ЕС, Великобритании, а также зарегистрированные в различных офшорах. Для пользователей из России их сайты, как правило, недоступны. Но сводные графики ставок букмекерских контор можно посмотреть на страницах агрегаторов, например Oddschecker или RealClearPolitics.

Ранее букмекерские конторы никогда не называли Трампа фаворитом президентских кампаний.

В 2020 году за день до выборов вероятность победы Джо Байдена они оценивали в 60−70%, Трампа — в 30−40%. А четырьмя годами ранее, по версии букмекеров, для республиканцев все было еще хуже. Вероятность того, что он возглавит Белый дом, оценивалась в районе 20% (Хиллари Клинтон — 80%). И именно те выборы Трамп выиграл.

Под занавес президентской кампании — 2024 букмекеры считают, что Трамп победит с вероятностью 60−64%.

Шансы кандидатов, выраженные в процентах, агрегаторы высчитывают на основе коэффициентов, которые выставляют беттинговые конторы с учетом сумм, поставленных на того или иного политика.

Из крупнейших игроков наименьший коэффициент на победу республиканца предлагают Betfair, Paddypower, Sky Bet — 1,57 (то есть каждый доллар, поставленный на него, может принести только 57 центов). Для сравнения: на Харрис у Betfair коэффициент 2,38 (ставка в доллар может дать прибыль $1,38).

Другие крупные игроки предлагают следующие коэффициенты:

  • Bet 365: Трамп — 1,62, Харрис — 2,40;
  • William Hill: Трамп — 1,67, Харрис — 2,3;
  • 888: Трамп — 1,67, Харрис — 2,3;
  • Ladbrokes: Трамп — 1,67, Харрис — 2,25;
  • Livescore: Трамп — 1,63, Харрис — 2,3.

На что еще принимают ставки

Отдельно букмекеры принимают ставки на победителя в колеблющихся штатах. Ladbrokes, например, сомневается, что Трампу удастся выиграть и в Пенсильвании, и в Висконсине, и в Мичигане, и в Неваде (здесь предлагается коэффициент 2,62). При этом контора отдает ему Аризону, Джорджию и Новую Каролину (1,57).

Ирландская Paddy Power склоняется к тому, что голоса выборщиков Пенсильвании также достанутся Трампу (1,57). А вот если в ставку включать победу в Мичигане, то здесь Paddy Power в комбинации практически с любым штатом отдает предпочтение Харрис.

Существуют и маловероятные варианты, например, что Харрис выиграет в Пенсильвании, а Трамп все равно станет президентом (6,00 у Paddypower). Правда, в то, что Трамп выиграет в Пенсильвании, а Харрис станет президентом, та же контора верит еще меньше (8,0).

Наконец, у различных контор есть предложения, которые кажутся фантастическими, но в случае победы сулят серьезный выигрыш. Например, ставка умножится в 20 раз, если Трамп вдруг выиграет в штатах Калифорния или Нью-Йорк. В 51 раз — если Харрис победит во Флориде и в Техасе. Наконец, можно предположить, что Харрис победит во Флориде, а Трамп одновременно победит в Миннесоте. В таком случае выигрыш увеличится в 226 раз.

Среди простых, но не очень выгодных вариантов есть ставка от Ladbrokes, что Харрис все же наберет больше голосов чем Хиллари Клинтон восемь лет назад (1,12). А для любителей долгосрочных прогнозов (и таких же долгосрочных вложений средств) эта контора предлагает поставить на то, что в этом году выиграет Трамп, а в 2028 и 2032 годах — Рон Десантис. Коэффициент для такой ставки не столь уж и высокий — 26.

Наконец, есть и самый необычный вариант, что выборы выиграет третий кандидат, например социалистка Клаудиа де ла Круз или представительница «зеленых» Джилл Стейн. Здесь коэффициент — 1001.

Что не так с политическими прогнозами букмекеров

Эксперт Института охраны общественного здоровья Северо-Восточного университета в Бостоне Харри Левант, специализирующийся на игровых зависимостях, призывает все же не делать выводов об исходе голосования на основе коэффициентов букмекеров. «Одно из самых больших заблуждений в индустрии азартных игр заключается в том, что линии ставок предсказывают результаты, это вовсе не так», — говорит он.

По его мнению, в случае с выборами тот или иной коэффициент можно назвать скорее попыткой предугадать поведение игрока, который к тому же совершенно необязательно является американцем.

Левант указывает, что оценка шансов на победу исходя из коэффициентов не учитывает тот факт, что сам букмекер в первую очередь заинтересован в получении прибыли. Конторы готовы «повышать шансы» Трампа и предлагать более выгодные коэффициенты на Харрис, чтобы заинтересовать новых клиентов, жаждущих легких денег. «Это не прогноз результата, это прогноз того, что им [букмекерам] нужно сделать, чтобы уравнение сработало и они получили свою прибыль», — уверен Левант.

Трамп Дональд