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Лукашенко: государство придает огромное значение развитию авиации

По словам президента, воздушные перевозки являются одной из наиболее высокотехнологичных, инновационных и наукоемких областей экономики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов авиатранспортной отрасли с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

По словам президента, белорусская гражданская авиация — это почти век достижений и свершений в сфере самого быстрого, комфортабельного и надежного транспорта.

Лукашенко также считает воздушные перевозки одной из наиболее высокотехнологичных, инновационных и наукоемких областей экономики.

«Развитию данной отрасли государство придает огромное значение: идет постоянная модернизация аэропортов в областных центрах, а Национальный аэропорт Минск сегодня способен принять все типы воздушных судов».

говорится в поздравлении.

Как подчеркнул глава государства, за счет качества и надежности предоставляемых услуг, расширения маршрутной сети и пунктуальности, белорусские авиатранспортные предприятия пользуются авторитетом во всем мире.

Лукашенко выразил особую признательность ветеранам отрасли, которые «осваивали первые воздушные трассы, заложив отличные традиции и передав их молодому поколению».

Президент также уверен, что задачи, которые стоят перед транспортным комплексом республики, будут и далее успешно реализовываться.

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Лукашенко Александр
праздники