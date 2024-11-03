Южная Корея, США и Япония провели учения в ответ на ракетный пуск КНДР

Маневры прошли над водами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо. В ходе учений истребители Южной Кореи, США и Японии сопроводил как минимум один американский стратегический бомбардировщик B-1B. Количество задействованных B-1B не уточняется. Также во время учений отрабатывалось нанесение ударов по условной цели для «демонстрации подавляющих возможностей» бомбардировщика.