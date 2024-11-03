Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная Корея, США и Япония провели учения в ответ на ракетный пуск КНДР

Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения с участием по меньшей мере одного стратегического бомбардировщика B-1B. Трехсторонние учения стали ответом на проведенный на прошлой неделе КНДР запуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщили в пресс-службе Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

Источник: AP 2024

Маневры прошли над водами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо. В ходе учений истребители Южной Кореи, США и Японии сопроводил как минимум один американский стратегический бомбардировщик B-1B. Количество задействованных B-1B не уточняется. Также во время учений отрабатывалось нанесение ударов по условной цели для «демонстрации подавляющих возможностей» бомбардировщика.

«На фоне постепенного расширения сотрудничества в сфере безопасности между тремя странами (мы.— “Ъ”) будем усиливать координацию для сдерживания и совместного реагирования на угрозы со стороны Северной Кореи», — приводит агентство «Рёнхап» сообщение JCS.

КНДР в ночь на 31 октября провела пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Как сообщала северокорейская сторона, КНДР провела «критическое испытание» ракеты, чтобы показать «абсолютное превосходство в ударной мощи». Ракета упала возле острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

учения