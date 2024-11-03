На выборах президента Молдавии выросла явка по сравнению с первым туром

По данным на 08.30 (09.30 по мск) принять участие в голосовании в Молдавии успели свыше 99 тысяч человек — это 3,61% избирателей. К этому часу в первом туре проголосовало более 65 тысяч человек (2,38% избирателей). На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие свыше 10 тысяч избирателей (в первом туре — около 5,6 тысячи человек).