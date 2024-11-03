Опрос показал лидерство Трампа во всех колеблющихся штатах

Опрос потенциальных американских избирателей показал, что Трамп лидирует в Северной Каролине, Джорджии, Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Также он опережает своего конкурента и вице-президента Камалу Харрис по общему уровню поддержки избирателей на 1,8 процентных пункта.