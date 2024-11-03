Эксперт рассказал, как провалы Байдена вредят Харрис на выборах

«Имею в виду всяческое не то что даже поощрение, а выпячивание прав меньшинств, прав трансгендеров, вся эта пост-неолиберальная политика… ЛГБТ-повестка*, трансгендерная повестка, разрешение легких наркотиков и прочее. В результате чего, во-первых, уровень жизни в Америке понизился, и в результате этого многие американские города стали просто неблагополучными местами, там неприятно находиться, потому что преступность возросла, огромное количество безработных, наркоманов», — пояснил он, отметив, что это оттолкнуло не только сторонников республиканцев, но и независимых избирателей.