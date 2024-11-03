В Верховной раде заявили о «проседании мобилизации» на Украине

О предложении Генштаба ВСУ дополнительно мобилизовать 450−500 тыс. человек сообщил в конце 2023 года президент Владимир Зеленский. Тогда главнокомандующим был генерал Валерий Залужный, он позже рассказал, что командование не подавало запрос на конкретный объем призыва, а обнародовать такую информацию не следовало ради сохранения военной тайны. Спустя несколько месяцев Залужного отправили в отставку, а новый главком Александр Сырский заверил, что план призвать 500 тыс. новобранцев будет «существенно уменьшен».