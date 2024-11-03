В Верховной раде заявили о «проседании мобилизации» на Украине

Мобилизация на Украине шла стабильно с мая по сентябрь, а затем пошло «небольшое проседание», есть тенденция к снижению ее темпов, заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, передает «Страна».
«В общем, идет тенденция на уменьшение мобилизации, и мы этого не можем допустить ни в коем случае. Это будет большой проблемой нашей», — сказал депутат и предположил, что «наверстать упущенное» не получится.
О предложении Генштаба ВСУ дополнительно мобилизовать 450−500 тыс. человек сообщил в конце 2023 года президент Владимир Зеленский. Тогда главнокомандующим был генерал Валерий Залужный, он позже рассказал, что командование не подавало запрос на конкретный объем призыва, а обнародовать такую информацию не следовало ради сохранения военной тайны. Спустя несколько месяцев Залужного отправили в отставку, а новый главком Александр Сырский заверил, что план призвать 500 тыс. новобранцев будет «существенно уменьшен».
В конце октября в интервью украинскому изданию New Voice депутат заявил о «спаде мобилизации». По его мнению, ситуация сильно ухудшилась по сравнению с периодом после принятия весной закона об ужесточении мобилизации. Костенко считает, что пресечь такую тенденцию можно, например, снизив призывной возраст. Если этого не сделать, предупредил он, «скоро мобилизация вообще уйдет в минус».
В конце октября Верховная рада продлила срок мобилизации до начала февраля 2025 года. Перед депутатами выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко и сообщил, что мобилизованы 1,05 млн украинцев, в ближайшие три месяца планируется призвать еще 160 тыс., чтобы доукомплектовать действующие подразделения до 85% от штатного количества. Это выступление стало редким случаем, когда представитель украинской власти публично огласил запланированные показатели мобилизации, отмечает Русская служба Би-би-си.
Как рассказал высокопоставленный источник издания в ВСУ, на территории страны есть достаточно годных к службе мужчин призывного возраста, проблема состоит в некачественной работе территориальных центров комплектования (ТЦК, выполняют функции военкомата).