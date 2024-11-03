Оппозиция Молдавии призвала сторонников к активному участию в выборах президента

«Бойкот или порча бюллетеней сегодня не сработают. Это только способ украсть голоса», — говорится в Telegram-канале блока.
В оппозиции призвали молдован не боятся «запугиваний и угроз», которые «показывают слабость режима».
3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов, в которых принимают участие действующий глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор республики, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.
RT заснял в Москве очереди идущих голосовать на выборах президента Молдавии в посольство республики.