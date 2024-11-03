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Оппозиция Молдавии призвала сторонников к активному участию в выборах президента

Блок молдавских оппозиционных партий «Победа» призвал сторонников активно участвовать во втором туре президентских выборов в стране.

«Бойкот или порча бюллетеней сегодня не сработают. Это только способ украсть голоса», — говорится в Telegram-канале блока.

В оппозиции призвали молдован не боятся «запугиваний и угроз», которые «показывают слабость режима».

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов, в которых принимают участие действующий глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор республики, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.

RT заснял в Москве очереди идущих голосовать на выборах президента Молдавии в посольство республики.