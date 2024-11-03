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Свердловский губернатор наградил премиями 66 медиков

Специалисты получат от 160 до 270 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил специальной премией 66 специалистов сферы здравоохранения. Лауреаты премии получат денежные выплаты. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Фельдшеры, медсестры, а также другие специалисты сферы здравоохранения, которые внедряют современные стандарты медицинской помощи, получат от 160 до 270 тысяч рублей.

На днях Евгений Куйвашев в три раза увеличил размер подъемных выплат выпускникам медицинских колледжей и вузов, которые уехали работать в сельскую местность. Теперь они получат по 150 тысяч рублей.

медицина