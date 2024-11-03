Свердловский губернатор наградил премиями 66 медиков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил специальной премией 66 специалистов сферы здравоохранения. Лауреаты премии получат денежные выплаты. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Фельдшеры, медсестры, а также другие специалисты сферы здравоохранения, которые внедряют современные стандарты медицинской помощи, получат от 160 до 270 тысяч рублей.
На днях Евгений Куйвашев в три раза увеличил размер подъемных выплат выпускникам медицинских колледжей и вузов, которые уехали работать в сельскую местность. Теперь они получат по 150 тысяч рублей.