ЦИК: выполнены все условия для голосования во втором туре президентских выборов

Согласно решению ЦИК, для проведения выборов будет открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1 988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. За рубежом будет работать 231 избирательный участок в 37 странах. При этом в России, где, по разным данным проживает до полумиллиона молдавских граждан, открыто всего два участка, оба при молдавском посольстве в Москве.