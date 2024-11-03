ЦИК: выполнены все условия для голосования во втором туре президентских выборов

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Все условия для надлежащего проведения второго тура выборов президента Молдовы выполнены, заявила на брифинге глава Центризбиркома (ЦИК) республики Анжела Караман.
Она также отметила, что все избирательные участки в Молдове открылись вовремя и без инцидентов. В стране открыты 1998 участков, включая 30 участков для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестраю Один такой участко работает в Кишиневе.
Первыми, с учетом разницы во времени, открылись участки для голосования в Японии. В настоящее время, по словам главы Центризбиркома, работают также участки в Китае, Индии, Азербайджане, ОАЭ, Белоруссии, Катаре, России, Турции, Болгарии, Кипре, Прибалтийских странах, Греции, Израиле, Румынии и Украине.
В настоящее время открываются еще более 130 участков в центральной и западной Европе, уточнили в ЦИК.
По состоянию на 9.00 проголосовало в общей сложности 148814 избирателей, или 5,44% от общего числа внесенных в списки. В Кишиневе свое избирательное право реализовали 32072 человека (4,98%). За рубежом проголосовали 15152 избирателя.
Второй тур президентских выборов в Молдове.
В Молдове 3 ноября проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются действующий президент Майя Санду, которую поддерживает партия «Действие и солидарность», и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого выдвинула оппозиционная Партия социалистов.
В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов (656 852 избирателей), а Стояногло — 25,95% голосов (401 215 избирателей).
Согласно решению ЦИК, для проведения выборов будет открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1 988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. За рубежом будет работать 231 избирательный участок в 37 странах. При этом в России, где, по разным данным проживает до полумиллиона молдавских граждан, открыто всего два участка, оба при молдавском посольстве в Москве.
Всего для второго тура голосования ЦИК напечатал 3 659 696 бюллетеней, из них 2 820 496 бюллетеней для избирательных участков в стране и 839 200 бюллетеней для избирательных участков за рубежом. Из них 2 906 891 — на государственном языке, 746 929 — на русском, 3 900 — на гагаузском, 870 на языке ромов, 991 — на болгарском и 115 — на украинском.