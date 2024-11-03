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Байден предложил «отшлепать республиканцев по заднему месту»

Президент США Джо Байден, критикуя политику кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, сравнил его и его сторонников с «парнями, которых хочется шлепнуть по заднему месту».

Источник: Без источника

Во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания Байден напомнил, что в случае победы Трамп обещал ввести большие налоговые льготы для богатых.

«Некоторые из вас могут подумать, что они какие-то мачо. Вот что я вам скажу: эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Ранее, 1 ноября, во время онлайн-встречи президента с латиноамериканскими избирателями Байден раскритиковал сторонников Трампа, назвав их мусором. Как потом объяснил помощник президента, Байден имел в виду не «миллионы американцев», которые поддерживают республиканца, а только одного человека.

Тем не менее сторонники Трампа все-таки приняли комментарий на свой счет и обвинили президента в оскорблении «десятков миллионов американцев». Байден в ответ заявил, что его неверно поняли.

Байден Джо