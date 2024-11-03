Байден предложил «отшлепать республиканцев по заднему месту»

Во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания Байден напомнил, что в случае победы Трамп обещал ввести большие налоговые льготы для богатых.
«Некоторые из вас могут подумать, что они какие-то мачо. Вот что я вам скажу: эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).
Ранее, 1 ноября, во время онлайн-встречи президента с латиноамериканскими избирателями Байден раскритиковал сторонников Трампа, назвав их мусором. Как потом объяснил помощник президента, Байден имел в виду не «миллионы американцев», которые поддерживают республиканца, а только одного человека.
Тем не менее сторонники Трампа все-таки приняли комментарий на свой счет и обвинили президента в оскорблении «десятков миллионов американцев». Байден в ответ заявил, что его неверно поняли.