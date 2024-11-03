Турция назвала главное условие для мира на Украине

В сентябре Фидан рассказывал, что другой темой потенциальных переговоров станет снятие с России международных санкций. По его мнению, если не решить продолжающийся конфликт дипломатией, он может или расшириться, или стать замороженным. Второй вариант может иметь две формы: продолжение боев по нынешней линии фронта без экономической войны между Западом и Россией, либо углубление холодной войны и ее переход «в другое измерение», сказал глава турецкого МИДа и подчеркнул: «Ближайшие месяцы имеют решающее значение».