Турция назвала главное условие для мира на Украине

Справедливое решение российско-украинского конфликта должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью Hurriyet.
«У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем», — сказал Фидан.
Ни Москва, ни Киев не хочет проиграть, продолжается поиск точек соприкосновения между ними, продолжил министр. Он ожидает, что усталость обеих сторон от конфликта может привести к изменению ситуации в 2025 году.
В сентябре Фидан рассказывал, что другой темой потенциальных переговоров станет снятие с России международных санкций. По его мнению, если не решить продолжающийся конфликт дипломатией, он может или расшириться, или стать замороженным. Второй вариант может иметь две формы: продолжение боев по нынешней линии фронта без экономической войны между Западом и Россией, либо углубление холодной войны и ее переход «в другое измерение», сказал глава турецкого МИДа и подчеркнул: «Ближайшие месяцы имеют решающее значение».
Власти России выдвигают следующие условия для перехода к мирным переговорам: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. Украинская сторона требует вывода российских войск на границы 1991 года.