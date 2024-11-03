Губернатор Красноярского края оценил ход строительства двух объектов города

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проверил ход строительства подземной парковки и поликлиники. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале. Губернатор поручил завершить благоустройство нижнего яруса Театральной площади до конца 2024 года. Там ведётся благоустройство и возведение подземной парковки. На данный момент готовность объекта составляет около 66%.
В следующем строительном сезоне планируется приступить к обустройству фонтана «Реки Сибири». Михаил Котюков поручил ускорить строительные процессы, чтобы одно из любимых мест отдыха горожан как можно быстрее стало вновь доступно.
Также Михаил Котюков проверил ход строительства поликлиники на Судостроительной. Чтобы оценить реальное положение дел, он приехал без предупреждения. Губернатор отметил, что работы на многих участках идут активно, здание уже подключают к отоплению. Однако темпы ещё можно нарастить, и глава края будет держать объект на контроле. Планируется, что поликлиника в Пашенном будет готова летом 2025 года.