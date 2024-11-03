Губернатор Красноярского края оценил ход строительства двух объектов города

Также Михаил Котюков проверил ход строительства поликлиники на Судостроительной. Чтобы оценить реальное положение дел, он приехал без предупреждения. Губернатор отметил, что работы на многих участках идут активно, здание уже подключают к отоплению. Однако темпы ещё можно нарастить, и глава края будет держать объект на контроле. Планируется, что поликлиника в Пашенном будет готова летом 2025 года.