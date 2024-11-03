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Госдума рассмотрит законопроект о повышении штрафов за продажу зажигалок детям

Госдума планирует рассмотреть проект закона, направленный на защиту детей. Законопроект подразумевает увеличение штрафов за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других товаров, содержащих газ, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

По словам Володина, законопроект повышает штрафы за продажу детям газосодержащих товаров бытового назначения: для физических лиц с 1 тыс. руб. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — с 3 тыс. руб. до 300 тыс. руб., для юридических лиц — с 15 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

«По данным следственных органов, с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних», — сказано в публикации Вячеслава Володина в Telegram.

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров. Документ призван оградить детей от сниффинга — вдыхания сжиженных газов с целью достичь токсического опьянения.

Госдума
закон
Володин Вячеслав
торговля