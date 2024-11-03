Лукашенко обратился к президенту Филиппин из-за ужасающего шторма с жертвами

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, сообщила 3 ноября пресс-служба президента.
Белорусский лидер выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате шторма «Кристина», обрушившимся на Филиппины.
Лукашенко заметил, что в Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях из-за ужасающего шторма «Кристина» на Филиппинах.
Белорусский президент выразил в связи с этим искренние соболезнования и слова поддержки правительству и гражданам Филиппин. Он направил слова поддержки семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим. И также выразил надежду на скорейшее восстановление территорий, которые затронула беспощадная стихия.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сербии из-за трагедии в Нови-Сад.