Лукашенко обратился к президенту Филиппин из-за ужасающего шторма с жертвами

Белорусский президент выразил в связи с этим искренние соболезнования и слова поддержки правительству и гражданам Филиппин. Он направил слова поддержки семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим. И также выразил надежду на скорейшее восстановление территорий, которые затронула беспощадная стихия.