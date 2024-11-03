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Бизнесмены Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей посетят Китай — цель визита

Узбекистан и Китай намерены расширять межрегиональное сотрудничество, в том числе за счет организации взаимных бизнес-миссий.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Предприниматели из Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей в следующем году отправятся в китайский Гуанчжоу, сообщает ИА «Дунё».

Сотрудники Генерального консульства Узбекистана встретились с руководством китайской Торговой палаты Кантонских предприятий («Canton Enterprises Chamber of Commerce»), насчитывающей более 2000 компаний-членов.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по расширению межрегионального сотрудничества путем организации взаимных бизнес-миссий и разработки конкретных совместных проектов.

Входе встречи достигнута договоренность провести онлайн-бизнес-форум между деловыми кругами Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей и представителями предприятий и компаний Кантонской палаты в целях налаживания кооперационных связей между предприятиями двух стран, а также организовать взаимный обмен делегациями.

Вместе с тем, деловые круги Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей были приглашены принять участие в презентации, посвященной культурно-историческому наследию, туристическому и деловому потенциалу Узбекистана, которая состоится в январе 2025 года.