Бизнесмены Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей посетят Китай — цель визита

Входе встречи достигнута договоренность провести онлайн-бизнес-форум между деловыми кругами Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей и представителями предприятий и компаний Кантонской палаты в целях налаживания кооперационных связей между предприятиями двух стран, а также организовать взаимный обмен делегациями.