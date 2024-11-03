В США оценили расходы на политическую рекламу

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Федеральную избирательную комиссию передавало, что общие расходы на предвыборную гонку в США составляют не менее 14,7 миллиарда долларов.
«В преддверии выборов (в США — ред.) за последнюю неделю было потрачено чуть менее одного миллиарда долларов на политическую рекламу… Эта (сумма — ред.), потраченная всего за семь дней, составляет почти одну десятую от… трат на политическую рекламу с начала 2023 года», — говорится в сообщении.
Как пишет телеканал, расходы на политическую рекламу в США с начала 2023 года уже составили 10,4 миллиарда долларов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.