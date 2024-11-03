В США оценили расходы на политическую рекламу

«В преддверии выборов (в США — ред.) за последнюю неделю было потрачено чуть менее одного миллиарда долларов на политическую рекламу… Эта (сумма — ред.), потраченная всего за семь дней, составляет почти одну десятую от… трат на политическую рекламу с начала 2023 года», — говорится в сообщении.